Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, büyümede sanayinin önemine dikkati çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, büyümede sanayinin önemine dikkati çekti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyümesine ilişkin, büyümede önceki çeyrekte olduğu gibi sanayinin öne çıkmış olmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Yıllık büyümede baz etkisi dikkate alındığında bir önceki çeyreğe göre büyümenin yüzde 0,9 gibi oldukça sınırlı bir oranda artmasını bir yavaşlama olarak değerlendirebileceklerini kaydeden Yorgancılar, "Ancak, 2. çeyrekte net ihracatın 6,9 puan, yatırımların 5,4 puan artması, yani dış talebe bağlı üretimin devamı sonraki çeyrekte belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın gibi olağanüstü bir dönemde takdire şayan bir performans gösteren sanayinin bunu sürdürülebilir kılması için de etkin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Yorgancılar, "Maliyetlerin aşağıya çekilmesi son derece kritiktir. Faiz, kur, enflasyon kıskacında hem enerji hem de hammadde maliyetlerindeki yüksek artışlarla mücadeleyi sürdürmek artık çok kolay olmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İhracatla ve üretimle büyüyen bu yapının devamının çok önemli olduğuna dikkati çeken Yorgancılar, istihdam yaratan büyümenin de devamında gelmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz