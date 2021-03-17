Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı
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Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı

17.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:55
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı

HB Studios'u satılan alan 2K Games, yeni iş birliğini de duyurdu. Tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods, 2K Games ile imzaladığı anlaşma ile sanal olarak sahalara geri dönüyor.

Spor tarihinin bir dönem en çok para kazanan oyuncusu olan Tiger Woods, 1997 Master Turnuvası'nı kazanan ilk siyahi golfçü olarak adını tarihe kazımayı başarmıştı. Efsanevi golf oyuncusu 2K Games ile özel bir anlaşma yapmasını ardından PGA Tour 2K yeşillerinde sanal sahalara geri dönüyor.

Woods'un ilk oyun anlaşması, EA Sport'un 1990'da PGA Tour Golf olarak yayınladığı oyun olmuştu. Anlaşma 2013 yılına kadar 23 yılllık bir seri olarak devam etti. 2015'te anlaşması tamamlandıktan sonrayeni bir anlaşmayla PGA Tour tarafından lisanslanan ilk oyun olan PGA Tour 2K21 serisiyle sanal yeşillere dönmüş oldu.

TIGER WOODS 2K İÇİN YENİ GELECEK SERİDE DANIŞMANLIK YAPACAK!

2K Games'in açıkladığı bilgiye göre uzun vadeli özel bir anlaşma imzalayan Woods, PGA Tour 2k serisinde yönetici direktörü olarak görev yapacak. Oyundaki benzerliği ve adı anlaşmanın süresi boyunca 2K'da yayınlanan golf oyunlarına özel olacak. Woods, yeni gelecek seriler için danışman olurken; 2K Games, TGR Vakfı ile ortak olacak.

İlerleyen PGA Tour 2K serisinden ise Nova Scotia merkezli bağımsız oyun geliştiricisi HB Studios sorumlu olacak. 2000 yılında kurulan stüdyo, FIFA, NHL, Madden ve NBA Live gibi serileri geliştirdi.

YAKIN ZAMANDA ARABA KAZASI GEÇİRDİ!

Yakın zamanda bir araba kazası geçiren Woods'un, başına gelen bu talihsiz olay birden çok bacak yaralanmasına neden oldu. Daha önce de 2009'da bir araba kazası geçiren efsanevi isim golfe birkaç yıl ara vermek zorunda kalmıştı. 11 yıl sonra ise 2019 Masters turnuvasını, 2020 Zozo Şampiyonası'nı kazandı ve en çok PGA şampiyonluğu alan oyuncu olmayı başardı.

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