Efsane Şampiyon Mahmut Demir Oğlu İçin Ayırdığı Dolarları Bozdurdu

Amasya'da yaşayan eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim sonrası piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara tepki göstererek üniversite mezunu oğlunun yabancı dil eğitimi için ayırdığı 9 bin 200 doları bozdurup Türk Lirası'na çevirdi.

Kendisinin hiçbir zaman kazancını yabancı ülke paraları üzerinden değerlendiren biri olmadığını, sadece son dönemde oğlunun yabancı dil eğitimini sağlayacak kadar döviz biriktirdiğini belirten Mahmut Demir, "Miktar çok değil belki ama bu Türk devletine saldıranlara 'dur' ihtarımızdır" dedi.

"Benim oğlum bir dili daha olmadan yaşayabilir ama vatanı olmadan yaşayamaz"

"Benim oğlum bir dili daha olmadan yaşayabilir ama vatanı olmadan yaşayamaz" diyen efsane sporcu Demir, hedef alınanın Türk devletinin varlığı olduğunu vurgulayarak, "Onun için biz bu ülkeyi Allah için seviyoruz. 'Her şey vatan için' demek sözle olmaz. Bazen de göstermeniz lazım. Memleketimiz zorda olursa devletimiz emrettiği zaman biz malıyla, canıyla koşan bir milletiz. Devletimiz zorda kaldığı zaman bütün mal varlığımı devletime bağışlayabilirim" şeklinde konuştu. - AMASYA