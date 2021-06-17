Real Madrid'den ayrılan Ramos, veda konuşması yaparken hüngür hüngür ağladı
Real Madrid kaptanına veda etti. Sergio Ramos, Bernabau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ayrılık konuşması yaptı. Ancak bu Ramos için kolay olmadı. Kulübe beslediği sevgisini ifade ederken bir anda ağlamaya başladı. Ramos'u izleyen yöneticiler ve ailesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli savunmacı, "Bundan sonraki hayatım Real Madrid'deki kadar güzel olmayacak" sözleriyle efsane olduğu kulübün taraftarlarının yüreğine doktu.
Sergio Ramos, 2005'te girdiği Real Madrid kapısından efsane olarak ayrıldı. Sevilla'dan 27 milyon euroya transfer olduğu dönemde beklentileri karşılayamayacağı düşünülen Ramos, tarihin en iyi stoperleri arasına girerek herkesi utandırdı. Sözleşme görüşmelerinden istediği sonucu alamayan 35 yaşındaki stoper, kariyerine başka takımda devam etmek istedi.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Ramos, Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında kulübüne veda etti. Hazırladığı veda metnini okurken ağlamaya başlayan Ramos, salondakileri de duygulandırdı. Ramos'un son sözleri ise, "Bundan sonraki hayatım Real Madrid'deki kadar güzel olmayacak" oldu. Başarılı defans oyuncusu için Fenerbahçe, Galatasaray ve PSG'nin adı geçiyor.