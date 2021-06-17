Real Madrid'den ayrılan Ramos, veda konuşması yaparken hüngür hüngür ağladı

Real Madrid kaptanına veda etti. Sergio Ramos, Bernabau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ayrılık konuşması yaptı. Ancak bu Ramos için kolay olmadı. Kulübe beslediği sevgisini ifade ederken bir anda ağlamaya başladı. Ramos'u izleyen yöneticiler ve ailesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli savunmacı, "Bundan sonraki hayatım Real Madrid'deki kadar güzel olmayacak" sözleriyle efsane olduğu kulübün taraftarlarının yüreğine doktu.