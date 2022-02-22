Efsane golcüden futbolseverleri kahreden sözler: Maç bile izleyemiyorum

Atletico Madrid, Manchester City ve son olarak da Barcelona'da forma giyen Sergio Agüero, Katalan ekibinin Alaves'le oynadığı maçta kalbinde rahatsızlık yaşamıştı. Kalp ritim bozukluğu teşhisinin koyulmasının ardından kariyerine son veren Agüero, açıklamalarda bulundu.

Sergio Agüero'nun açıklamaları şöyle:

"MAÇ İZLEMEK BİLE BENİ KORKUTUYOR"

"Oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca maksimum seviyede antrenmanlar yaptım ve büyük maçlara çıktım. Futbol ya da haberizlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor. Ne olduğu umurumda değil.

"ŞİMDİ DİNLENME ZAMANI"

Zaman zaman aklıma futbola geri dönmek geliyor ama yapamayacağım bir şey olduğunu biliyorum. Şanslı olduğumu söylediler çünkü orada çok kolay bir şekilde kalp krizi geçirebilirmişim. Şimdi dinlenme zamanı. Bu zamana kadar yaptıklarımdan dolayı mutluyum.

Sergio Agüero futbola gözyaşları içinde veda etmişti

"TAKIMIN YANINDA OLACAĞIM"

Arjantin Milli Takımı'nda alacağım görev üzerine başkan Claudio Tapia ile görüşüyoruz. O, bana her zaman iyi davrandı ve Dünya Kupası'na gelmemi istedi. Turnuvada çocuklarla beraber ben de orada olacağım. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Takımın yanında olacağım ve gergin anlarında onlara yardım edeceğim."

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