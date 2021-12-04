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Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

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Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Türkiye'de bilardonun efsane ismi Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda rakiplerine hiç şans tanımadı. Milli bilardocu, Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek dev turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2004 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Saygıner, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

HOLLANDALI RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

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