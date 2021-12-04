Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

HOLLANDALI RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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