Efsane futbolcu Voronin, Rusya'dan kaçtı! Putin'e yaptığı benzetme dünyayı salladı
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Bir dönem Liverpool'da forma giyen efsane futbolcu Andriy Voronin, Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevini bıraktı. Ukraynalı antrenör, Putin için kullandığı ağır ifadelerden sonra ülkeden kaçtı.
Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya, spor dünyasının ağır yaptırımlarıyla karşılaşıyor. Rusya'da görev yapan yabancılar da ülkeyi bir bir terk ediyor.
GÖREVİ BIRAKTI
Dinamo Moskova'da yardımcı antrenörlük yapan Ukraynalı antrenör Andriy Voronin, Almanya'ya kaçtı. Voronin'in Putin için yaptığı benzetme gündemin zirvesine oturdu.
"PUTİN'İ DURDURUN"
Alman Bild'e konuşan Voronin, "Putin bir yaratık. Dünyanın bu yaratığı durdurması gerekiyor. Ülkemize yardım edin. Hepimiz ağır bedeller ödüyoruz. Dünya savaşında değiliz, 2022 yılındayız. Putin denen yaratığı durdurun ve hayatlarımıza geri dönelim" dedi.
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