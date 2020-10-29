Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı

29.10.2020 22:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:14

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, sosyal medyadan yayınladığı video ile Azerbaycan'a destek verdi. Ronaldinho, videosunda "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum" dedi.

Brezilya'nın efsane futbolcularında Ronaldinho, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a yayınladığı video ile destek verdi.

Efsane futbolcu sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum. Çok iyi karşılandığım bir ülke ve yakında tekrar Azerbaycan'a gitmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

4 YIL ÖNCE BAKÜ'YE GİTMİŞTİ

Ronaldinho, Bakü'de açmayı planladığı futbol akademisi için 2016 yılında Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştu. Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı eski futbolcu, toplantının ardından Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda "Gebele" Akademi U-15 takımı oyuncuları ile buluşmuştu.

2015 yılında son olarak Brezilya kulübü Fluminense'nin formasını giyen Ronaldinho, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devleriyle birçok başarı elde etti. 40 yaşındaki futbol adamı, 2002 yılında da ülkesi Brezilya ile Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.

Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı

İlgili Haberler

Diyarbekirspor'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Diyarbekirspor'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Fransız futbolcu Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum
Fransız futbolcu Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum
Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı
Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Eser Yenenler Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Babel Mehmet Topal Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 22:14:00. #1.14#
title