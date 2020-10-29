Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, sosyal medyadan yayınladığı video ile Azerbaycan'a destek verdi. Ronaldinho, videosunda "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum" dedi.

Brezilya'nın efsane futbolcularında Ronaldinho, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a yayınladığı video ile destek verdi.

Efsane futbolcu sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Herkesin huzur içerisinde evine dönmesini diliyorum. Çok iyi karşılandığım bir ülke ve yakında tekrar Azerbaycan'a gitmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

4 YIL ÖNCE BAKÜ'YE GİTMİŞTİ

Ronaldinho, Bakü'de açmayı planladığı futbol akademisi için 2016 yılında Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştu. Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı eski futbolcu, toplantının ardından Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda "Gebele" Akademi U-15 takımı oyuncuları ile buluşmuştu.

2015 yılında son olarak Brezilya kulübü Fluminense'nin formasını giyen Ronaldinho, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devleriyle birçok başarı elde etti. 40 yaşındaki futbol adamı, 2002 yılında da ülkesi Brezilya ile Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.