Efsane Futbolcu Didier Drogba, Futbola Veda Etti
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, 40 yaşında futbola veda etti.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, kariyerinin son maçına çıktı. Fildişili yıldız, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.
685 MAÇTA 300 GOL, 114 ASİST
Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan Didier Drogba, kariyerine Levallois'te başladı ve Le Mans, Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Montreal Impact, Phoenix Rising'te forma gitdi. Kulüp takımlarında 685 maça çıkan Drogba, 300 gol attı ve 114 asist yaptı. Milli takımda 105 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.
(Sporx)
YORUMLAR (32)
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Adam kral gerçek kral bu tek geçerimCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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kralsın beeee karaaa panterimm..Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Ulan boş boş konuşmayın koskoca Drogba adam kral sizin laflarınızla tacını düşürmez boş yapmayınCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Fatih Hoca’ya Tavsiyem:Hocam,,,Drogba’nın ölüsü bile Galatasaray’ı ayaga kaldırır,,lütfen derhal bir uçak gönderip drogba’yı getirin,,taraftarları heyecanlandırın.Cevap Yaz 8 6 Yayından KaldırDGL: BEN HAYATIMDA BÖYLE SAÇMA YORUM OKUMADIMTüm 32 yorumu okumak için tıklayın6 7 Yayından Kaldır