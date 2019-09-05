Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti

49 yaşındaki efsane futbolcunun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

05.09.2019 12:54
Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti

49 yaşındaki efsane futbolcunun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


30 yaşındaki Danilo'nun 10 dakika futbol oynadıktan sonra kendini kötü hissettiği, Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.


Cafu'nun futbolculuk yıllarını hatırlıyoruz...

Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.