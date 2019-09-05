Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti
49 yaşındaki efsane futbolcunun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
49 yaşındaki efsane futbolcunun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Danilo'nun 10 dakika futbol oynadıktan sonra kendini kötü hissettiği, Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.
Cafu'nun futbolculuk yıllarını hatırlıyoruz...