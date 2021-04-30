Efeler Ligi temsilcisi Altekma, orta oyuncu Furkan Dur'u transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'u kadrosuna dahil etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur'u kadrosuna dahil etti.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, Ertuğrul Gazi Metin'den sonra Furkan Dur'u transfer ettiklerini belirtti.

Furkan gibi önemli bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Tendik, "Furkan'a 'hoş geldin' diyor, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Afyon Belediye Yüntaş'ta geçiren 27 yaşındaki voleybolcu, Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra Düzce Belediye, TOFAŞ, Maliye Piyango, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz