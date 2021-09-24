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Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, günde çift antrenman yaptıklarını söyledi.

Sabah kondisyon, akşam ise salonda topla çalıştıklarını belirten Altan, "Çok çalışıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İdmanlarda oyuncularımın istekli olmalarından dolayı çok mutluyum. Ekim ayında lig başlayacak. Sezonun ilk maçında Sorgun Belediyespor'u konuk edeceğiz. İkinci hafta maçımızda da bu müsabakadan 3 gün sonra deplasmanda Arkas Spor ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bu ay sonunda kupa maçları da oynayacaklarını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"30 Eylül'de ilk resmi maçımız Spor Toto ile olacak. Kupada Spor Toto, Halkbank ve Afyon Belediyespor ile eşleştik. Resmi maçlar öncesi son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Toplamda 5 hazırlık maçı yapacağız. Burada eksiklerimizi görüp, tamamlamaya çalışacağız. Genç bir kadroya sahibiz. Hedefimiz öz güveni yüksek sporcularla iyi performansı sergilemek."

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
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