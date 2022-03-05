Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3 - Haberler

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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, İvanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, ( Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)

Ziraat Bankası : Martin Atanasov,Wouter Maat Ter, Arslan Ekşi, Samet F.Güneş, Oreol Durruthy Cemejo, Berkay Bayraktar (Bedirhan Bülbül)

Setler: 18-25, 19-25, 21-25

Süre: 88 dakika (29, 28, 31) - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ziraat Bankası, Efeler Ligi, Emin Gök, Şırnak, Spor, Haberler

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