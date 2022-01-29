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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkcı

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L) Onur Çukur

Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Yacine Lauati, Hasan Yeşilbudak(L), Seyed Mohammad Mousavi, Ahmet Tümer, İzzet Ünver, Burak Mert, Emre Batur, Taha Erden, Oliva Salvador Hidalgo, Hasan Sıkar, Metin Toy, Muhammed Kaya, Bora Josef Stanicki(L)

Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22

Süre: 147 dakika (42, 30, 39, 36) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Fenerbahçe: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Solhan, Spor, Haber

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