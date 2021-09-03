Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Efe Mandıracı geliyor. Peki, Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Efe Mandıracı'nın boyu kaç? Efe Mandıracı kaç yaşında? Efe Mandıracı nereli? Efe Mandıracı aslen nereli? Efe Mandıracı hangi bölgede oynuyor? Efe Mandıracı evli mi? Efe Mandıracı sevgilisi kimdir? Efe Mandıracı doğum tarihi kaç? Efe Mandıracı'nın İnstagram hesabı nedir?

EFE MANDIRACI KİMDİR?

Efe Mandıracı, 1 Nisan 2002 Aydın Kuşadası doğumludur. Efe Mandıracı 19 yaşındadır. 2021 CEV Avrupa Şampiyona'sında 1 numaralı formasıyla mücadele eden Efe Mandıracı 2,03 metre boyundadır.

Efe Mandıracı 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmıştır. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Efe Mandıracı'nın İnstagram hesabına "@efemandiracii" adresinden ulaşabilirsiniz. İnstagram'da toplamda 23 bin takipçisi vardır.

Efe Mandıracı istatistikleri:

  • Pozisyon: Smaçör
  • Doğum Tarihi: 01/04/2002
  • Kilo:90 kg
  • Boy:203 cm
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Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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