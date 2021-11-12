EDS Proje İnşaat, CAB İstanbul, 360 Fit, Kazee ve BRC Mühendislik 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

EDS Proje İnşaat; Sektörde uzun yıllardır bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile birlikte gölgelendirme sistemleri alanında müşterilerinin beğenisini toplayan Eds proje İnşaat kurucu ortağı Esin Edis sektöre dair gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenleri sektörel bakışa aktardı.

Restaurant, ve otellerde gölgelendirme ve otomatik tavan sistemleri , kış bahçeleri alanında faaliyet gösteren EDS proje inşaat kurucu ortağı Esin Edis sektörde bu hizmetleri alacak olan tüketicilere tercih ettikleri firmada referanslarına ve doğru ihtiyaç analizi oluşturarak proje çizimine dikkat etmeleri gerektiğini konusunda bilgilendirdi.

CAB İstanbul; Sektöründe 2009 yılından bu yana İstanbul Bağcılar bölgesinde faaliyet gösteren Cab İstanbul firması Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı. Firma sahibi Rıfat Yeşilfidan gelen sorulara değerlendirmelerde bulundu. Yeşilfidan,2018 yılından bu yana Cab İstanbul firması olarak turizm sektöründe VİP araçlar ile yolcu taşımacılığı yaptığını belirtti.

360 Fit; Sektörel Bakış programı İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren, kilo kontrol merkezi olan, 360 Fit'e konuk oldu. Firma kurucusu Liana Pesah gelen soruları yanıtladı. Sektörünün faaliyeti ile alakalı Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Liana hanım kilo kontrol merkezi olarak yaptıkları çalışmaların kişisel endekslere göre hazırlandığını ve aynı zamanda nasıl ve neler ile besleneceklerinin altını çizdi.

Kazee; Sektöründe tam 30 yıldır faaliyet gösteren ve aynı zamanda Dünyanın birçok ülkesinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren Kazee giyim firması kapılarını sektörel Bakış programına açtı. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Tunaz sektörü ile alakalı birkaç açıklamada bulundu. Tunaz'ın açıklamaları doğrultusunda dünyanın birçok ülkesinde Kazee ürünlerinin ihracatının gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan ülke içinde de giysi üretimi ve satışını gerçekleştiren Kazee firmasının Sektörünün devleri arasında yer aldığını aktardı.

BRC Mühendislik; Sektörel Bakış programı sektöründe uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren BRC firmasının konuğu oldu. Firma sahibi Atıf Çelikoğlu gelen soruları değerlendirdi. Çelikoğlu özellikle pandemi dönemi ile alakalı yapmış olduğu Hava yenileme cihazı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Cihazın en önemli özelliğinin UV ışınları aracılığı ile havadaki oskijeni Ozona dönüştürerek havayı temizlemesi olduğunun altını çizdi.

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