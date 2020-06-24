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Edremit'te BESYO hazırlık kursları start aldı

Van'ın Edremit Belediyesinin başlattığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 70 öğrenci yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Edremit'te BESYO hazırlık kursları start aldı
24.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:02

Van'ın Edremit Belediyesinin başlattığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 70 öğrenci yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda kayıtları alınmaya başlanan beden eğitimi, spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümü eğitimleri de başladı. Edremit Kent Meydanı'nda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yalçın Özdemir'in de katılımı ile ilk eğitimlere start verildi. Edremit Belediyesi tarafından tüm malzemeleri temin edilen öğrencilere başarılar dileyen Başkan Say, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti. Gençliğin ve çalışmanın önemine de değinen Başkan Say, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, sınavlarda iyi dereceler elde etmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Say'a, sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yalçın Özdemir de, Edremit Belediyesinin bölgede güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Tüm hizmetlerinin yanında BESYO'nun da öğrenciler için son derece önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, bu tür eğitimlerin iyi değerlendirilmesi konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından ilk startı verilen eğitimlerin 3 ay boyunca devam edeceği belirtildi. Eğitimlerin 3 ay boyunca Süphan Spor Salonu'nda alanında uzman antrenörler gözetiminde yapılacağı kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA

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