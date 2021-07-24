Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
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Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı

Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.

Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, 25 Kasım Stadyumu'nda futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Üner, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

2021-2022 sezonu için güzel bir kadro kurduklarını belirten Üner, "Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçemizden şaşmıyoruz. Ağamıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ağamızın ve belediye başkanımızın verdiği rakam belli, bu rakamlar önemli rakamlar. Edirnespor olarak bugüne kadar hiçbir yerde böyle destek görmedik." diye konuştu.

Borçları olan bir kulübü devraldıklarını, göreve geldiklerinden bu yana Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın desteğiyle takımın borcunun bittiğini ifade eden Üner, yeni sezonu şampiyonlukla kapatıp 2. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Teknik Direktör Cavit Erçevik de yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Edirnespor'un 18 yıl sonra lige çıkmanın sevincini yaşadığını dile getiren Erçevik, "Mutlu bir son ancak finali olmayan bir seneyi bitirdik. Bu sene inşallah o finali yapmak için bütün gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
Edirnespor yeni sezonun ilk idmanını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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