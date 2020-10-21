Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor
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Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor

21.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:49

- Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor Edirne'de toplayan olmadığı için balıkçıların balık yemi olarak kullandıkları toprak solucanı, Sivas ilinden temin ediliyor.

- Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor

EDİRNE - Edirne'de toplayan olmadığı için balıkçıların balık yemi olarak kullandıkları toprak solucanı, Sivas ilinden temin ediliyor. Av marketi işletmecisi Mustafa Semerci, toprak solucanına talebin yoğun olduğunu belirtti.

Balık avında en çok kullanılan balık yemlerinden toprak solucanı, av marketlerde satışa sunuluyor. Edirne'de toplayan olmadığı için Sivas'tan solucan getirdiklerini söyleyen Av Market sahibi Mustafa Semerci, toprak solucanına büyük talep olduğunu söyledi.

Tatlısu balık avında en çok kullanılan balık yemlerinden biri olan toprak solucanı av marketlerde satışa sunuluyor. Son yıllarda Edirne'de toplayan olmadığı için toprak solucanı bulmada zorlanan av market yetkilileri, çareyi Sivas'tan getirtmekte buldu.

Her yerde kolay bulunmayan toprak solucanları, Sivas'tan getirtilerek Edirne'deki balıkçılarla buluşuyor.

Av Market sahibi Mustafa Semerci, özellikle balık avı sezonunda toprak solucanlarının büyük ilgi gördüğünü belirtti. Solucanları 15'li paketler halinde satışa sunduklarını söyleyen Semerci, toprak solucanını Edirne'de toplayan olmadığını, bu nedenle Sivas'tan getirttiklerini kaydetti.

"Toplayan olmadığı için Sivas'tan getirtiyoruz"

Semerci, "Sezonda satışlarımız oluyor. Son zamanlarda solucan toplayan yok. Toplayan olmadığı için bizde uzaklardan getirmek zorunda kalıyoruz. Bir süre toplayıp getiren oluyordu. Şu anda Sivas'tan getirtiyoruz. Kargoyla. Müşterilerimiz boş çevirmek istemiyoruz. Yem olmayınca balıkçılık zor oluyor. Solucanın paketini 6 liradan satıyoruz. Paketin içinde 15 adet solucan var. Tanesi 20 kuruş. Solucan tatlı su balıkçılığında kullanılıyor. Son 10-15 yıldır solucan toplayıp bana satan oluyordu. Son zamanlarda toplayan olmamaya başladı. Artık insanlar uğraşmak istemiyor. Bizde son çareyi Sivas'ta bulmakla yaptık. Bu satışını yaptığımız toprak solucanı. Birde gübre solucanı var. Gübre solucanıyla balıkçılık zor oluyor. Solucanı Sivas'tan getirmekle aslında bu konuda mustaribiz. Edirneli bir vatandaşımızın bu işi yapmasını isteriz. Talep sezonda çok oluyor. Havalar soğuduğunda tatlı su balıkçılığı sona eriyor" dedi.

Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor
Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor
Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor
Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor
Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas'tan geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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