Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı
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Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı

Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda dün gece başlatılan yeni üst geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler, köprünün ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte tekrardan trafiğe açıldı.

14.08.2020 06:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 06:55

Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı

İSTANBUL - Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda dün gece başlatılan yeni üst geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler, köprünün ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte tekrardan trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni yaya üst geçidin inşası için dün gece 00: 00 itibariyle çalışmalara başlayarak bazı şeritleri trafiğe kapatmıştı. Sabah saat 06: 00 itibariyle köprünün ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte kapatılan şeritler tekrardan trafiğe açıldı.

Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı

Kaynak: İHA

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