Edirne Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Ticaret Borsası

23.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:34
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Anadolu kırmızı sert) Kg1,972,15
AyçiçekKg4,005,02
Süpürge teliKg12,5317,42
DanaKg15,0025,79
İnekKg10,9016,62
DüveKg16,7219,98
KoyunKg10,0015,90
KuzuKg22,5027,45
TokluKg16,0017,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Edirne'de ekmek zammı tartışmaları sona erdi
Edirne'de ekmek zammı tartışmaları sona erdi
İngiliz Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor
İngiliz Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda büyük ilgi görüyor
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda büyük ilgi görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Sibel Can İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Ticaret Borsası - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 15:39:10. #1.15#
title