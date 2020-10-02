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Edirne Ticaret Borsası

02.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:50
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,87 1,92
Ayçiçek Kg 3,69 4,08
Koyun Kg 11,70 16,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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