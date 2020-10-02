Edirne Ticaret Borsası
02.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:50
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,87
|1,92
|Ayçiçek
|Kg
|3,69
|4,08
|Koyun
|Kg
|11,70
|16,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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