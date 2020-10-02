Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: