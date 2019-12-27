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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,561 liradan satıldı.

27.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:06
Edirne Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,561 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,465 1,561
Ayçiçeği Kg 2,852 2,852
Koyun Kg 13,150 13,900
Kuzu Kg 18,900 23,750
Toklu Kg 14,450 18,850

Kaynak: AA
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