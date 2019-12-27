Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,561 liradan satıldı.
27.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:06
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,561 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,465
|1,561
|Ayçiçeği
|Kg
|2,852
|2,852
|Koyun
|Kg
|13,150
|13,900
|Kuzu
|Kg
|18,900
|23,750
|Toklu
|Kg
|14,450
|18,850
Kaynak: AA