Edirne Ticaret Borsası

27.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:06

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,561 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,465 1,561 Ayçiçeği Kg 2,852 2,852 Koyun Kg 13,150 13,900 Kuzu Kg 18,900 23,750 Toklu Kg 14,450 18,850

Kaynak: AA