Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,289 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,289 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,919, en yüksek 1,289 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|0,919
|1,289
|Ayçiçek
|2,371
|2,721
|Süpürge teli
|5,650
|6,000
|Dana
|12,000
|19,700
|İnek
|7,100
|16,200
|Düve
|11,700
|18,130
|Koyun
|8,000
|15,300
|Kuzu
|18,600
|23,850
|Toklu
|14,000
|19,100