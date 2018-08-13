Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,289 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,289 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,919, en yüksek 1,289 liradan alıcı buldu.


Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday 0,919 1,289
Ayçiçek 2,371 2,721
Süpürge teli 5,650 6,000
Dana12,00019,700
İnek 7,10016,200
Düve11,70018,130
Koyun 8,00015,300
Kuzu18,60023,850
Toklu14,00019,100

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