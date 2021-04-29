Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta koşulacak
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Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta koşulacak

Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta koşulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen ancak bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde 6.'sı gerçekleştirilmesi planlanan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 23 Mayıs 2021 tarihinde 'Çevre ve sıfır atık' teması ile koşulacak.

Edirne'de, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen ancak bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde 6.'sı gerçekleştirilmesi planlanan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 23 Mayıs 2021 tarihinde 'Çevre ve sıfır atık' teması ile koşulacak.

Geçen yıl pandemi sebebiyle ertelenen 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, bu yıl sağlık tedbirleri alınarak 23 Mayıs 2021 tarihinde koşulacak. Avrupa Atletizm Birliği'nden 3 yıldız sertifika alan Türkiye'deki tek organizasyon özelliğini taşıyan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun bu yılki teması 'Çevre ve Sıfır Atık' olarak belirlendi.

"Açılma başladığı zaman güzel günler bizi bekliyor"

Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, yaptığı açıklamada, "23 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun hazırlıklarını tamamlıyoruz. Bin atletle bu yıl çevre ve sıfır atık için Edirne'de koşacağız. Öncelikle bu kısıtlama günlerinde hem sporcularımızdan hem de vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini, pandemi kurallarına uymalarını, doğal olarak açılma başladığı zaman güzel günlerin bizi beklediğini düşünerek, bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Racetiming Chip Sistemleri Ölçüm Koordinatörü Kerim Fevzi Karaoğul da yarı maratonun pandemi kurallarına tam ve eksiksiz olarak uyularak koşulacağının altını çizdi. - EDİRNE

Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta koşulacak
Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta koşulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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