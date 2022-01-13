Edirne, Kılıç Açık Turnuva'ya ev sahipliği yapacak

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan U10 - U12 - U14 Kılıç Açık Turnuva, 15 Ocak Cumartesi günü Edirne'de başlayacak.

Edirne Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonda; 13 ilden kılıç branşında 10, 12 ve 14 yaş altı 220 sporcu Covid-19 tedbirleri kapsamında madalya için ter dökecek.Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Van ve Zonguldak illerinden eskrimcileri buluşturacak turnuvanın ilk gününde U14 - U10 Erkek ile U12 Kızlar kategorilerinde, ikinci günde ise U14 - U10 Kızlar ve U12 Erkekler Kılıç kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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