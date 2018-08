Edirne'den Kısa Kısa

Ankara'da düzenlenen Türkiye 11-12-13 Yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda derece yapan Süloğlu Güreş Takımı'nın başarılı güreşçileri, Süloğlu ilçesinde davul-zurnayla karşılandı.



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve vatandaşlar tarafından ilçe girişinde karşılanan genç güreşçilere çiçekler takıldı, Atatürk Anıtı'na kadar dev Türk Bayrağı taşıyarak kortej halinde kutlama yürüyüşü yapıldı.

Başkan Ormankıran, burada yaptığı açıklamada, şampiyonada başarı elde eden güreşçilerin ilçeyi gururlandırdığını belirtti.



Güreş takımının kurulduğu günden bu yana önemli başarılar kazandığını aktaran Ormankıran, "Takımımız emeklerinin karşılığını alıyor. Bu gurur hepimizin. Süloğlu her şeyin en iyisini hak ediyor. Süloğlu ismini her yerde duyuruyor ve bunu başarmaya devam edecek. Belediye olarak her zaman sporun yanındayız ve desteklerimiz sürecek. Genç güreşçilerimiz elde ettikleri başarıyla ilçemizi sevince boğdular. Kendilerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Koruyucu ailesi küçük Polat'ı sünnet düğünüyle sevindirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir "koruyucu aile", evlat edindiği çocuğu sünnet düğünüyle sevindirdi.



Şükrüköy köyünde yaşayan Hatice ve Mehmet Gürkan çifti 3 yıl önce koruyucu aile olmak için Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurdu.



Gürkan çifti ve bir kız ve bir erkek çocuğun koruyucu ailesi oldu. 8 yaşındaki Polat A.'nın koruyucu ailesi olan aile evladına sünnet düğünü yaptı.



Mevlit okutulmasının ardından, düğüne katılan köy sakinleri ve Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü yetkilileri küçük Polat'la birlikte müzik eşliğinde oynadı.



Düğüne katılan Keşan Kaymakamı Nuri Özder, aileyi tebrik ederek, Polat'a çeyrek altın hediye etti. Düğüne katılanlar da küçük Polat'a hediyeler verdi.



Özder, burada yaptığı konuşmada, Trakya'da ilk kez böyle bir olayın gerçekleştiğini belirterek, "Bu düğün bütün koruyucu ailelere örnek oldu. Koruyucu aile olarak aldıkları bu çocuğumuza kendi evlatları gibi bakıp sünnet düğünü yapan Gürkan ailesini kutluyorum. Örnek bir davranış içinde bulundular. Biz devlet olarak her zaman çocuklarımızın ve koruyucu ailelerimizin yanındayız." diye konuştu.



Baba Mehmet Gürkan da Polat'ı öz evladı olarak gördüğünü, onun mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu kaydetti.

"Osmanlı Sağlık Gelenekleri" toplantısı

Trakya Üniversitesi tarafından geçen yıl hayatını kaybeden öğretim üyelerinden Ratip Kazancıgil anısına "Osmanlı Sağlık Gelenekleri" toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, toplantının 7-8 Eylül tarihlerinde, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde, Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türk Tıp Tarihi Kurumu iş birliğinde gerçekleşeceği belirtildi.

Toplantıda "Dr. Ratip Kazancıgil'i Anma Oturumu" yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temeli Sultan II. Bayezid tarafından bizzat atılan ve 1488 yılında hizmete açılan "Sultan II. Bayezid Külliyesi" Osmanlı darüşşifasını günümüzde gerçek anlamda yaşatan tek müze olma özelliğini taşıyor. 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan müze, içinde yer alan darüşşifa ve hemen bitişiğindeki tıp medresesiyle, kurulduğu günden bu yana önemli bir eğitim ve sağlık kurumu olarak dikkat çekiyor. 1488 yılından Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'na kadar tüm insanlığa sağlık hizmeti ve tıp eğitimi veren Sultan 2. Bayezid Külliyesi, bu süreçten Trakya Üniversitesi'ne devrine kadar atıl vaziyette kaldı. 1997'de Trakya Üniversitesi'ne devredilen külliye, merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in büyük emek ve gayretleriyle sağlık müzesi olarak yeniden düzenlendi ve tıp tarihine ışık tutacak bir nitelik kazandı. Ziyaretçi sayısını her geçen gün katlayarak artıran Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Edirne'nin en çok ziyaretçi çeken mekanlarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor."