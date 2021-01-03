Motokros parkurunun bölgenin çekim merkezi olması hedefleniyor
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Motokros parkurunun bölgenin çekim merkezi olması hedefleniyor

03.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:35
Motokros parkurunun bölgenin çekim merkezi olması hedefleniyor

Edirne'de uluslararası standartlara göre hazırlanan motokros pistinin, önemli yarışlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Edirne'de uluslararası standartlara göre hazırlanan motokros pistinin, önemli yarışlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Musabeyli köyünde Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla inşa edilen motokros pisti ve tesisleri tamamlanmak üzere.

Parkur, milli sporcu Şakir Şenkalaycı'nın da aralarında olduğu sporcular tarafından test edildi. Padok alanı, yıkama alanı, hakem heyeti binası ve sosyal alanların tamamlanmasının ardından parkur hazır hale gelecek.

Pistin Edirne'nin konumu nedeniyle uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapması bekleniyor.

Doğruöz: "Önemli bir yatırım"

Edirne Motosiklet Derneği Spor Kulübü Başkanı Alper Doğruöz, AA muhabirine, parkurun motosiklet sporunun bölgedeki gelişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Hazırladıkları projenin Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından uygun görülerek desteklendiğini belirten Doğruöz, parkurun yapım çalışmalarına 3 ay önce başlandığını ifade etti.

Parkurun, antrenman turuna katılan sporcular tarafından beğenildiğini belirten Doğruöz, "Türkiye Motosiklet Federasyonu Motokros Branş Sorumlusu Zeynur Öztürk'ün 2 aylık emeği sonucu oluşan pistimizin dünya standartlarında olması düşünülüyor. Çevresindeki koruluk ile birlikte çadır kamp alanları ve piknik sahası bulunuyor. Doğa sporları aktivitelerinin yapılabileceği birçok organizasyonla pistimizin Türk sporuna katkıda bulunacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Doğruöz, motor sporlarında uluslararası organizasyonların önemli olduğunu, Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapı konumda bulunmasının motokros parkurunu cazibe merkezi haline getireceğini aktardı.

Parkurun yerli ve yabancı birçok yarışçı tarafından ilgi göreceğini düşündüğünü söyleyen Doğruöz, şunları kaydetti:

"Pistimiz bin 815 metre uzunluğunda. 7 atlama rampası ve 1 ruletle Afyonkarahisar'daki Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı piste çok benzer konumda. Aynı zamanda Avrupa'daki birçok pistten de esintiler bulunuyor. Afyonkarahisar'daki pistin zamanlamasıyla da hemen hemen aynı. Edirne Motosiklet Derneği Spor Kulübü olarak bu sporun tanıtılması, geliştirilmesi ve bu spora gönül vermiş kardeşlerimizi eğitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın valimiz Ekrem Canalp'in himayelerinde yapılan bu pistin Edirne'mizin geleceğine ve Türk sporuna katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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