Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü
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Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü

Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu hayatını kaybetti.

12.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:26
Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü

'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi girişindeki kavşakta karşıdan karşıya geçmek için bekleyen ve 10 yaşındaki torunu Ecem Akgün'e C.Y'nin kullandığı 22 LR 737 otomobil çarptı.

Çarpmasın etkisiyle babaanne ve torunu savruldu, araç ise yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Bu arada olay yerinden geçen Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, aracını durdurarak ekiplerden bilgi aldı.

Yaralı Emine Akgün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ecem Akgün ise Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babaanne ve torunu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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