Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, alarm seviyesi turuncuya yükseltildi (2)
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Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, alarm seviyesi turuncuya yükseltildi (2)

12.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:37
Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, alarm seviyesi turuncuya yükseltildi (2)

TUNCA NEHRİ'NİN ALARM SEVİYESİ TURUNCUYA YÜKSELTİLDİSağanak yağışın etkili olduğu Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de artıyor.

TUNCA NEHRİ'NİN ALARM SEVİYESİ TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Sağanak yağışın etkili olduğu Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de artıyor. Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 12 metreküp/saniyeden 145 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi, 'sarı'dan 'turuncu'ya yükseltildi. Meriç Nehri'nin debisi ise 2 günde 6 kat artarak 50 metreküp/saniyeden 353 metreküp/saniyeye yükseldi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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