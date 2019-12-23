Edinson Cavani'nin PSG'deki En İyi Anları

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2013 yılında Napoli'den transfer olduğundan beri yedi sezonda Paris Saint-Germain adına 150'den fazla gol kaydederek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. İşte Uruguaylının PSG formasıyla en güzel golleri..