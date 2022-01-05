Edin Visca kimdir? Edin Visca Trabzonspor'a mı geldi, hangi ayak, mevkisi nedir? Edin Visca kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Edin Visca kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı başladı. İlk olarak Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına, büyük bir bomba daha patlattı ve Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Peki, Edin Visca hangi ayak, mevkisi nedir? Edin Visca kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

EDIN VISCA KİMDİR?

Edin Višca (d. 2 Şubat 1990, Olovo) Sağ Kanat mevkisinde oynayan Bosnalı millî futbolcu. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giymesinin ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edin Visca Bosna Hersek'in Olovo şehrinde dünyaya gelmiştir. 1990 yılında doğan Edin Visca, futbol hayatına da ilk olarak bu şehirde başlamıştır. Edin Visca Buducnost Banovici takımında altyapı kariyerine başladı. Buradan uzun yıllar oynayan Edin Visca, daha sonra 2009 yılında Zeleznicar Sarjevo takımı ile profesyonel hayatına başlamıştır. 2009 yılında Zeleznicar takımı ile forma giyen Edin Visca bu takımda 39 karşılaşmaya çıkmıştır.

Edin Visca, 39 maçta 11 gol atmayı başarmıştır. 2011 yılında ise yolu Başakşehir ile kesişmiştir. 2011 yılında Başakşehir ile anlaşan Edin Visca, Başakşehir ile 100'ü aşkın gol atmayı başarmış ve Başakşehir'in en çok gol atan yabancı oyuncularından biri olmuştur. Edin Visca Başakşehir forması ile 294 karşılaşmada forma giymiştir. Başakşehir forması ile 1. ligden lige çıkan Edin Visca, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir ile Türkiye ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Edin Visca Başakşehir'de forma giydikten sonra en istikrarlı futbolcular arasına girmiştir. Bu performansı ona milli takımın kapılarını da açmıştır. Edin Visca oynamış olduğu Zeljecnizar takımında 3 kupa kazanmıştır. kariyerinde toplam 5 kupa bulunan Edin Visca, Bosna Hersek tarihine de geçmiş olan bir futbolcudur. Bireysel olarak Türkiye'de yılın takımında ödül alan Edin Visca, 2015 yılında Bosna Hersek'te yılın futbolcusu seçilmiştir. Bireysel olarak 2 ödülü bulunmaktadır. Edin Visca Türkiye kariyerinde ayrıca asist kralı da olmuştur. Başakşehir forması ile hem Avrupa liginde hem de şampiyonlar liginde mücadele etmiş, bu maçlarda da yine takımı için asist ve goller kaydetmiştir. Kanat mevkisinin vazgeçilmez futbolcuları arasına girmiştir.

Edin Visca Türkiye'de en iyi 11 futbolcusuna da seçilmiştir. Başakşehir takımında 7 numaralı formayı giyen Edin Visca, milli takımının da kanat mevkiinin en istikrarlı futbolcusu olmuştur.

EDIN VISCA BONSERVİSİ NE KADAR?

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, artık Trabzonspor forması ile Süper Lig'de mücadele edecek. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK HALİNDE BONUS DA ÖDENECEK

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

BU SEZON TAKIMINI SIRTLADI

Türkiye'de Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi öncesinde bir numaralı hedef haline gelen Edin Visca bu sezona oldukça formda bir giriş yaptı. Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Edin Visca rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Edin Visca bu süreçte takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

AVCI'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Türkiye'ye geldiği dönemin ardından Medipol Başakşehir'de uzun süre Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak görev yapan Edin Visca yeniden eski hocasıyla bir araya gelecek. İkili, Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde de samimi görüntüler vermişti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet