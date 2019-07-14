Eden Hazard, Kubo ve Vinicius Jr eğitimde en üst düzey becerileri gösteriyor

Real Madrid, Montreal Impact eğitim merkezinde hazırlıkları sürdürüyor. Beyazlar, sezon öncesi dördüncü güne fiziksel çalışmayı ve antremanı topla birleştiren zorlu bir çift seansla başladı. Brahim tesisin içinde çalıştı. Öğleden sonra oturumu, oyuncular kontrol üzerinde çalışmadan önce topun ısınmasıyla başladı ve topa sahip olma ve basma pratiği için iki takıma ayrıldı. Sonunda küçük taraflı oyunlar oynadılar.