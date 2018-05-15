Edebiyat İşçisi Olmaya Adayım"

30 yıla yakın iş hayatında profesyonel yöneticilikten sonra Aret Vartanyan ile birlikte Yaşam Atölyesi'ni kuran Zuhal Gürçimen tüm bu deneyimlerinden derleyip gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı Destek Yayınları'ndan çıkan Başıma Bir İş Geldi kitabı ile profesyonellere ışık tutmayı hedefliyor.