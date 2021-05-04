A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul kampının ikinci gününü tamamladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul kampının ikinci gününü tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta İtalya'nın Rimini şehrinde başlayacak organizasyonda yer alacak milli takım, yardımcı antrenör Alper Hamurcu yönetiminde çalıştı.

Hazırlıklarına dün yaptığı fitness antrenmanıyla başlayan milliler, ilk top çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank kadrosunda yer alan Cansu Özbay, Zehra Güneş, Kübra Akman, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç ve başantrenör Giovanni Guidetti ilk çalışmada bulunmadı.

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:

"Milli takım sezonunu açtığımız için mutluyuz çünkü hepimiz çok özledik. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bu yaz oldukça önemli turnuvalarımız var. Hepsi bizim için çok değerli, hepimizin hedefi bu yazı iyi değerlendirip Milletler Ligi'ne, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde katılabilmek. Uzun bir milli takım dönemi olacak. Umarım hepimizin adına keyifli geçer, güzel anılar ve başarılar biriktireceğimiz bir yaz olur."

A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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