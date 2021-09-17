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Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde mülkiyeti Gülüç Belediyesi'nde olan eczane açıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde mülkiyeti Gülüç Belediyesi'nde olan eczane açıldı.

Gülüç Belediye binası yanında bulunan 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi karşısına mülkiyeti belediyede olan eczane açıldı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, belediye meclis üyeleri, belde esnafı ve vatandaşların katıldığı törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Duaların edilmesinin Başkan Demirtaş, açılış öncesi konuşma yaptı. İşletme sahibi Ömür İlge Özdemiralp ve eşine cesaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Demirtaş, devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi. Demirtaş konuşmasında; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlere hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eczanemizi düz ayak olmak üzere, belediyemizin yan tarafında mülkiyeti Gülüç Belediye'mize aittir. Sizlerin rahat şekilde ilaçlarınızı alabileceğiniz, aynı zamanda A sınıfı Aile Hekimliği'ni de sizlerin hizmetine açtık. Sizlere hizmet etmekten son derece gururluyuz. Terminal projemiz 1-2 ay içerisinde faaliyete geçiyor. 27 dönümlük ormandan tahsis ettiğimiz Millet Bahçesi'nin yapımına başladık. Eczanemiz ekmek kapısı oldu. Allah sizlere hastalık göstermesin ama bu eczaneler, sağlık ocakları bizlere lazım. İnanıyorum ki Ömür hanım ve değerli personeline başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Lokman Eczanesi'nin açılış kurdelası kesildi. Başkan Demirtaş ve katılımcılar eczane yöneticilerine hayırlı olsun ve bol kazanç dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK

Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

Eczane, Gülüç halkı hizmetine açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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