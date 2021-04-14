Eczacıbaşı VitrA, sezonu 4. sırada tamamladı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 3.lük/4.lük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla sezonu dördüncü sırada tamamladı.
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 3.lük/4.lük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla sezonu dördüncü sırada tamamladı.
Eczacıbaşı VitrA, önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir
Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Yasemin, Saliha, Mirkovic.
THY: Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Berin (L), Ada, Polen, Nursevil, Santana.
Setler: 2-3 (21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15)
Süre: 140 dakika (30,32,35,26,17) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı