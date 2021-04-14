Eczacıbaşı VitrA, sezonu 4. sırada tamamladı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 3.lük/4.lük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla sezonu dördüncü sırada tamamladı.