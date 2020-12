Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ilk turnuvasına ev sahipliği yapan Eczacıbaşı VitrA, 8-10 Aralık tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de voleybola hizmetlerini sürdürerek, CEV Şampiyonlar Ligi grup etabının korona virüs sebebiyle iki turnuvadan oluşan yeni formatında ev sahibi kulüplerden biri olmayı kabul eden Eczacıbaşı Spor Kulübü, organizasyon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Güne tek antrenmanla devam eden turuncu-beyazlıların deneyimli başantrenörü Marco Motta, turnuvayla ilgili görüşlerini, "Şampiyonlar Ligi grup etabında iki turnuva oynayacağız. Bu turnuva, olabildiğince fazla galibiyet elde ederek sonraki tura avantajlı gitmemiz açısından büyük önem taşıyor. Son dönemde geçirdiğimiz sağlık sorunlarına rağmen iyi odaklanarak elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız" sözleriyle aktardı.

Eczacıbaşı VitrA'nın deneyimli kaptanlarından Simge Aköz, "Geçirdiğimiz karantina dönemi sonrası ritmimiz yeniden oturuyor. Üç maç oynayacağımız bu turnuvada, günbegün oyunumuzu geliştirerek üç galibiyetle avantaj elde etmek istiyoruz" derken, kaptan Tijana Boskovic ise, "Öncelikle yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmak bizi mutlu ediyor. Turnuvanın İstanbul'da gerçekleşecek olmasından dolayı ayrıca mutluyuz. Çok güçlü üç takımla, üç gün üst üste maçlar oynayacağız. Turnuva bizim için hiç kolay geçmeyecek fakat her zamanki gibi en iyi oyunumuzu sergileyebilmek için sahada olacağız" dedi.

Turuncu-beyazlıların turnuvadaki ilk rakibi Allianz MTV Stuttgart kaptanı Krystal Rivers, turnuva öncesi, "Bu turnuva bizim için eşsiz bir fırsat çünkü yeni formata göre bu, Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde edebilmek için ilk ve son şansımız olabilir. Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad gibi çok iyi takımlarla mücadele edeceğiz. Bu zorlu ve özel turnuvaya başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Kaliningrad kaptanı Margarita Kurilo, "İstanbul'da mücadele etmek için hazırız. Takımımızda genç oyuncular var. Bu turnuva onlar için iyi bir tecrübe olacak. Dinamo Moskova'yla birbirimizi tanıyoruz fakat Eczacıbaşı VitrA ve Stuttgart takımlarıyla bu sezon ilk defa karşılaşacağız. Eczacıbaşı VitrA'nın iyi bir oyuncu kadrosundan oluşan, çok fazla başarı elde etmiş bir takım olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA forması giyen, Dinamo Moskova'nın deneyimli smaçörü Natalia Pereira ise, "Bence tüm maçlar ilginç geçecek. Turnuvada dört iyi takım yer alıyor, bu sebeple her an her şey olabilir. Takımımızı değerlendirecek olursam, sezon başından beri çok çalıştık ve bu anın gelmesini bekledik. Şimdiyse artık elimizden gelenin en iyisini ortaya koyma zamanı" değerlendirmesini yaptı.

8-10 Aralık tarihlerinde, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. Tur turnuvası korona virüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu - 1. Tur programı şöyle:

8 Aralık Salı

17.00 Dinamo Moskova - Lokomotiv Kaliningrad Region

20.00 Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA

9 Aralık Çarşamba

17.30 Dinamo Moskova - Allianz MTV Stuttgart

20.00 Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA

10 Aralık Perşembe

17.30 Lokomotiv Kaliningrad Region - Allianz MTV Stuttgart

20.00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Moskova

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı