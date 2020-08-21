Eczacıbaşı VitrA'nın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri belli oldu. Lüksemburg'da gerçekleşen kura çekiminde Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad Region ve LP Salo ile eşleşti. Gruptaki dördüncü takım, ön elemelerden gelecek.

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri, Lüksemburg'da çekilen kurayla belli oldu. Her biri 4 takımlı olmak üzere 5 grubun oluşturduğu CEV Şampiyonlar Ligi'ne seri başı olarak katılan Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Finlandiya'dan LP Salo ile eşleşti. D Grubu'nda mücadele edecek olan turuncu-beyazlıların son rakibi ise ön eleme turundan gelecek. Eczacıbaşı VitrA ilk maçına 10-12 Kasım'da İstanbul'da oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA