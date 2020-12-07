Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor
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Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

07.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:16
Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Günün diğer karşılaşması ise saat iki Rus ekibi Dinamo Moskova ile Lokomotiv Kaliningrad Region arasında olacak. Aynı salondaki mücadele saat 17.00'de oynanacak.

1. tur maçları İstanbul'da

Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki turnuvadan oluşan farklı formatında organize edilecek CEV Şampiyonlar Ligi'nin 1. turunda ev sahibi ekip olarak mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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