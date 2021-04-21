Eczacıbaşı VitrA, Motta ve Erdoğuş'la yollarını ayırdı
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Eczacıbaşı VitrA, Motta ve Erdoğuş'la yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA, Motta ve Erdoğuş'la yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eczacıbaşı Spor Kulübü, sözleşmesi sona eren başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcı antrenör Alper Erdoğuş'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, sözleşmesi sona eren başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcı antrenör Alper Erdoğuş'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, tecrübeli antrenörlerle veda yemeğinde bir araya gelirken, takıma verdikleri katkılardan dolayı Motta ile Erdoğuş'a teşekkür etti.

2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen Motta, turuncu beyazlılarla 2018 CEV Kupası, 2019 AXA Sigorta Kupa Voley ve 2018'den 2020'ye kadar üç sene üst üste Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu kazanmış, aynı zamanda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ikincilik (2019) ve bir üçüncülük (2018) elde etmişti. Öte yandan Alper Erdoğuş, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'nın teknik ekibine dahil olmuştu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocalarımız Marco ve Alper ile birçok maça çıktık, şampiyonalarda yarıştık ve kupalar kazandık. Her zaman ailemizin bir parçası olan başarılı antrenörlerimize kulübümüze verdikleri emekler için çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.


Eczacıbaşı VitrA, Motta ve Erdoğuş'la yollarını ayırdı
Eczacıbaşı VitrA, Motta ve Erdoğuş'la yollarını ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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