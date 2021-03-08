Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
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Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

08.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:56
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, 10. kez kupaya ulaşmak için finalde VakıfBank ile mücadele edecek. Turuncu-beyazlılar aynı zamanda kupada kazandığı dokuz şampiyonluk ile rekoru da elinde bulunduruyor. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali 9 Mart Salı günü, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, Cansu

Setler: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)

Süre: 73 dakika

-İHA-

Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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