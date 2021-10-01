Eczacıbaşı Dynavit, sezon açılışını yaptı

2021-2022 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi ve CEV Kupası'nda mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına başkan Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş ve takım kaptanları Simge Şebnem Aköz ile Tijana Boskovic katıldı. Salonda, turuncu-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik ekibi ve oyuncuları da yer aldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Faruk Eczacıbaşı, yaz döneminde Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kendilerini gururlandırdığını dile getirip, Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti ile ay-yıldızlı sporcuları kutladı.

Geride kalan sezonun kendileri için iyi geçmediğini belirten Eczacıbaşı, "Geçen sezon durmaya hakkımızın olmadığını gördük. Her sezon kendimizi yenilememiz gerekiyor. Önce isim değişikliğine giderek Dynavit markasıyla güzel bir iş birliğine imza attık. Sonra sevgili başantrenörümüz Ferhat Akbaş ailemize katıldı. Bugüne kadar farklı ülkelerde edindiği güncel Voleybol deneyimleri ve yenilikçi yöntemleriyle kendisine çok güveniyoruz, başarılar diliyoruz. Geçen sezonki kadromuzu büyük oranda koruduk. Yeni transferlerimiz Maja Ognjenovic, Laura Heyrman ve McKenzie Adam'a hoş geldiniz diyorum. Altyapımızdan A takıma 17 yaşındaki liberomuz Zeynep Palabıyık katıldı. Yeni Zeynep'ler yetiştirmek üzere altyapı faaliyetlerine de önem veriyoruz." diye konuştu.

Yeni başantrenör Ferhat Akbaş ise turuncu-beyazlı kulübün başarılı geçmişine vurgu yaparak, "Bu sezon Türk sporunun bayrak taşıyıcısı olan Eczacıbaşı'nın başarılı geçmişini, yepyeni ve başarılı geleceğiyle birleştirmek için yola çıktık. Bu yolun zorlu, güzel, keyifli ve başarılı geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çok güçlü bir teknik ekibe sahip olduklarını aktaran Akbaş, "Ekibimizden ciddi şekilde güç alıyorum. Bu sezon takım oyununu, agresif, hızlı ve dinamik bir yapıyı ön plana çıkarmak için çok çalışıyoruz. Çok kararlı, sabırlı ve güçlü duruş sergileyen bir takım oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptanların görüşleri

Takım kaptanları milli libero Simge Şebnem Aköz ile Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, heyecanlı bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi.

Boskovic, turuncu-beyazlı kulüpteki 7. sezonuna girdiğini aktararak, "Yeni sezonda çok mücadele etmemiz gerekiyor. Önümüzde her zaman çok güçlü rakipler ve zorlu maçlar olacak. Türkiye Kupası maçlarıyla sezonu açtık. Çok fazla potansiyelimizin olduğunu ve gelişim sağlayacağımızı bu maçlarda gösterdik. Çok iyi ve sağlıklı bir sezon diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Uzun bir milli takım sürecinden sonra evlerini özlediklerini vurgulayan Simge Şebnem Aköz ise "Yeni bir sezona başlamak bizim için umut dolu ve mutluluk verici. Umarım Eczacıbaşı'nın yukarı koyduğu çıtada bütün başarıları kazanırız. Umut dolu, dinamik ve heyecanlı bir takıma sahibiz. Sezon çok uzun ve güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kadro

Eczacıbaşı Dynavit'in 2021-2022 sezonu kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Libero: Simge Şebnem Aköz, Zeynep Palabıyık.

Orta oyuncu: Beyza Arıcı, Merve Atlıer, Yasemin Güveli, Laura Heyrman.

Pasör çaprazı: Tijana Boskovic, Jordan Thompson.

Smaçör: Saliha Şahin, Hande Baladın, McKenzie Adams, Fatma Yıldırım.

Pasör: Maja Ognjenovic, Elif Şahin.