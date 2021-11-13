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Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 17-25, 20-25, 18-25 setlerle 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 17-25, 20-25, 18-25 setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Yeşilyurt: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.

Setler: 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)

Süre: 77 dakika (23,29,25) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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