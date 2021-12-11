Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı - Haberler
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Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Gözde, Adams, Merve, Fatma

Bolu Belediyespor: Çağla, İdil, Ceren Havlickova, Calderon, Kharchenko, Dilara (L), Özlem, Dilara Yergün, Burcu, Ece, Irmak

Setler: 25-7, 25-16, 25-16

Süre: 67 dakika (19, 24, 24)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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