Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Recep Karakoç, Tuncay SevimYEŞİLYURT: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Recep Karakoç, Tuncay SevimYEŞİLYURT: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.SETLER: 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)SÜRE: 77 dakika (23,29,25)
Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt deplasmanında 3-0'la galibiyete ulaştı.- İstanbul