ECB: Talebi desteklemek için finansal genişleme gerekli
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ECB: Talebi desteklemek için finansal genişleme gerekli

24.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:21
ECB: Talebi desteklemek için finansal genişleme gerekli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi İsabel Schnabel, Covid-19'a karşı geliştirilen ve etkinliklerine ilişkin haberlerin, "tünelin ucunda ışık" yakmasına karşın, gelecekteki gelir beklentilerine ilişkin önemli belirsizliğin sürmesinin beklenebileceğine dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi İsabel Schnabel, Covid-19'a karşı geliştirilen ve etkinliklerine ilişkin haberlerin, "tünelin ucunda ışık" yakmasına karşın, gelecekteki gelir beklentilerine ilişkin önemli belirsizliğin sürmesinin beklenebileceğine dikkat çekti.

Schnabel, bu nedenle finansal genişlemenin "talebi sürdürmek ve krizin uzun vadeli maliyetlerini azaltmak için vazgeçilmez" olduğunu vurguladı.

Euro bölgesindeki enflasyonun mevcut düşük düzeylerinde olası politika yönelimi konusu üzerinde de duran Schnabel, merkez bankalarının, hedeflerine doğru, enflasyonun biraz daha yavaş bir yükselmeyle hedefe yükseleceğini kabul ederek ve politika desteğinin süresine daha fazla odaklanarak, görevlerini yerine getirirken politika araçlarının daha yoğun kullanımından kaynaklanan finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri etkin bir şekilde azaltabileceklerinin altını çizdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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