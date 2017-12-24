Eboue'yi İntihara Sürükleyen Gelişme

Boşanma davasında tüm mal varlığını kaybeden Eboue, "Allah'ın bana yardım etmesini bekliyorum" dedi



Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağdı



Hasan Şaş: "Seni unutmadık. Elimden geleni yapacağım"



Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek, ekonomik zorluklar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi.



Bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin Mirror Gazetesi'ne konuştu.



Bütün mal varlığını boşanma davasında eşine verdiğini dile getiren Eboue, ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntıları şöyle ifade etti;



"Boşanma davasını kaybettim ve eşim Aurelie, bütün mal varlığımı kazandı. Oturduğum ev de yakın zamanda eşime devredilecek. Evde olduğum zaman polisler gelecek diye korkuyorum. İçeride olduğumu anlamasınlar diye ışığı bile kapatıyorum. Kapının önüne de bir sürü eşya koydum. Allah'ın bana yardım etmesini bekliyorum.



Çamaşır makinem yok. Her gün elbiselerimi ellerimle yıkıyorum. Çiftlikte yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Anneme teşekkür ediyorum. Bana genç bir adamken yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı ve yıkamayı öğrettiği için.



Ancak elbiselerimi ya da sahip olduğum diğer şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım, çünkü bu adil değil."



GALATASARAYLILARDAN DESTEK



Bu arada Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş da, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Hasan Şaş, Eboue'nin fotoğrafının altına, "Seni unutmadık, elimden geleni yapacağım" ifadelerini yazdı.



Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da Twitter'dan #YalnızDeğilsinEboue etiketiyle eski futbolcuları Emmanuel Eboue'ye destek mesajları yazıyor.



İSTANBUL/ DHA