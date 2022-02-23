EAYK-Çeşme Marina Kış Trofesi Yarışları hız kesmeden sürüyor

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina Kış Trofesinin 2. yarış ayağı gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu bu yarış ayağında da toplam 36 tekne yarıştı.

Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)- Çeşme Marina Kış Trofesinin 2. yarış ayağı, yoğun ilgi gördü. Yarışın ilk günü kayıtlar ve brifingin ardından hakem heyetinin startı ile yarışlar başladı. IRC-A ve IRC-B grupları önce A2 ve devamında Coğrafi-4 rotalarında olmak üzere iki yarışla; Destek sınıfları ise Coğrafi-4 rotasında tek yarışla günü tamamladı.

Yarışın ikinci gününde, IRC sınıfları A3 rotasında, destek sınıfları ise A2 rotasında planlanan tek yarışla günü sonlandırdı. Kokteyl ve ödül töreni için yarışçılar Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya geldi. 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşen ilk yarış ayağında dereceye giren teknelere, Emre Tazegül'ün çekmiş olduğu yarış fotoğraflarından yapılan özel ödüller ile birlikte EAYK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kent'in imzalı "Samos Günlükleri" kitabı takdim edildi.

EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, "2022 Kış Trofesine ilk yarış ayağında yüksek katılımla başladık. İkinci yarış ayağında da aynı katılımın devam ettiğini görüyoruz. Mart ayında gerçekleşecek 2 yarış ayağında da yine aynı tempoyla devam edeceğimizi umuyoruz. Tüm yarış ekiplerimizle güzel bir yarış ayağını daha tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin ise "Tüm ekiplerin hem yarış hem de organizasyondan keyif aldığı bir yarış ayağı oldu. Emeği geçen hakem heyetimize, Ege Açık Deniz Yat Kulübü'ne, tüm marina personelimize ve Kepler Marin ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir sonraki yarış ayağının 12-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor