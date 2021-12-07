E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nün ilk mezunları 44 ilden! Diplomalar görkemli törenle dağıtıldı

İSTANBUL (Haberler.com) - İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin, ihtiyaç duydukları tüm konularda gelişimlerini "ücretsiz" olarak sağlayan E-Ticaret Kadınlar Kulübü, mezunlarını ilk 44 ilden verdi. Eğitim döneminin sona ermesinin ardından İstanbul'da düzenlenen ödül töreniyle eğitimlerde ilk 3'te yer alan kadın girişimcilere ise ödülleri takdim edildi. Bursa'dan Meryem Kardaş birincilik, Ankara'dan Berrak Sürenkök ikincilik ve Nuray Doygun Anapa ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

28 KONUŞMACI, KADIN GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU

E-ticaret ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gelişimi hedefleyen E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nde ilk eğitim döneminde alanında uzman 28 konuşmacı kadın girişimlerle buluştu. 28 uzman isim; girişimcilik, e-ticarette markalaşma, e-ticaret ekonomisi, e-ticaret altyapılarında dikkat edilmesi gerekenler, e-ticaret yazılımı kurulum ve yönetim süreçleri, e-ticarete ilişkin hukuki düzenlemeler, e-ticarette insan kaynakları süreçleri, pazaryerinde satış yapmak, şirket kuruluş ve vergi uygulamaları, ödeme çözümleri, e-ticarette dijital pazarlama, sadık müşteri yaratma konuları başta olmak üzere e-ticaret alanında kadın girişimcileri geliştirecek birçok konuda bilgi sundu.

EĞİTİMLER HIZ KESMEDEN SÜRECEK

Dijital dönüşüme ayak uyduran, rekabetçi ve e-ticaret alanında daha güçlü kadınların buluşma noktası sloganıyla yola çıkan "E-Ticaret Kadınlar Kulübü"nde ikinci dönem kayıtları yakın zamanda başlayacak. Platformda; eğitimler, online buluşmalar, networking imkanları, sektördeki önemli e-ticaret danışmanlarıyla sohbetler, başarı hikayeleri ve Slack kanalıyla iletişim gibi birçok fırsat eğitimlere katılacak tüm kadın girişimcilerle buluşacak.

"TÜM KADIN GİRİŞİMCİLERİ PLATFORMUMUZA BEKLİYORUZ"

İlk dönem ve mezuniyet töreniyle ilgili açıklamalarda bulunan E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nün Kurucusu Murat Erdör: "E -ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen kadın girişimlere ücretsiz destek sunduğumuz platformumuz ilk mezunlarını verdi. Türkiye'nin 44 ilinden 2 ay süren ilk dönem eğitimlerine katılan kadın girişimcileri birçok alanda bilgilendirdik, mevcut bilgilerini bir adım öteye taşıdık. Hem ülke ekonomimizin büyümesi hem de dünyanın en büyük ekonomileri içinde yer alma hedefimizin devamlılığı açısından kadınların işgücüne katılım oranı büyük önem taşıyor. Bu katılım oranını artıracak alanlardan biri e-ticaret. Devam edecek gelecek dönem eğitimlerimizle hem kadınlarımıza hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. E-Ticaret Kadınlar Kulübü yalnızca eğitim sunan bir platform değil. Eğitimlerin dışında sunduğumuz birçok benzersiz fırsat ile girişimci kadınlarımızın işlerini e-ticarete taşımalarını ve e-ticarette güç kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm kadın girişimcileri platformumuza bekliyoruz." dedi.

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